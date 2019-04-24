Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаленияТАСС вчера в 10:59
Ранее глава американского диппредставительства в Москве при осмотре авианосца Abraham Lincoln заявил, что "каждый авианосец, функционирующий в Средиземном море, представляет собой 100 тыс. т международной дипломатии".
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Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 17:44
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Российский МИД выразил сожаление в связи с высказыванием посла США в Москве Джона Хантсмана
Эхо Москвывчера в 15:30
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Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года
Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 08:38
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Заместитель генпрокурора Украины подал в отставку
«Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В ПФР уточнили график доставки пенсий на майские праздники
В отделении ПФР по Оренбургской области озвучили даты доставки пенсий в дни майских праздников. В связи с выходными график изменят.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 22:57
Транспорт
Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу
Власти Омска пригласили на работу мальчика, который с помощью лопатки пытался засыпать ямы на дороге одной из улиц города.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено 23 апреля в 23:35
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России
Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске
Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Космос
Boeing выловил Starliner из воды
Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено вчера в 05:17