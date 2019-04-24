Политика

В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцамиРИА Новости 19:47

В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве отметил, что заявление американского дипломата было воспринято с недоумением и сожалением.
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Сергей Рябков
Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда 17:44

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