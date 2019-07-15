Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин журналистам.

с чего всё началось

Москва и Киев приступили к обсуждению вопроса обмена украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Соответствующей информацией поделился замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД России сообщили о переговорах об обмене украинских моряков

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