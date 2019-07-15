Политика
В МИД России сообщили о переговорах об обмене украинских моряковНаша версия 09:47
Москва и Киев приступили к обсуждению вопроса обмена украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Соответствующей информацией поделился замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин журналистам.РИА Новости08:24
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Обновлено в 17:36
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В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
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Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
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