Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".

с чего всё началось

Москва и Киев приступили к обсуждению вопроса обмена украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Соответствующей информацией поделился замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД России сообщили о переговорах об обмене украинских моряков

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