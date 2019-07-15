Политика

В МИД России сообщили о переговорах об обмене украинских моряковНаша версия 09:47

Москва и Киев приступили к обсуждению вопроса обмена украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Соответствующей информацией поделился замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".
Интерфакс08:30

Подробнее о событии

Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

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В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

РБК09:27

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RT на русском09:27

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РИА Новости10:03

Карасин: Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

ТАСС08:49

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Интерфакс08:30

Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков

Lenta.ru08:25
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Обновлено вчера в 17:10
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Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

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Обновлено вчера в 17:46
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Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
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"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

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Армия и оружие

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В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
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В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь

В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
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«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
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ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

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Турчинов: Украина не переживет третий майдан

Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом.
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Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
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На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

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Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
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Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
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Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля

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