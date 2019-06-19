В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

с чего всё началось

В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17

Происшествия Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).

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Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

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Экономика Кабмин РФ обсудит доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства Правительство РФ в четверг обсудит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Общество Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

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Происшествия В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

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Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.