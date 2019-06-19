Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.РИА Новости10:35
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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