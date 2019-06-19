Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32
Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
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с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.РИА Новости10:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Автора ролика с горящим SSJ-100 уволили из полиции
Обновлено в 07:15
Политика
Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:24
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области
«В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.
Обновлено в 11:32
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Футбол
Разыгрывающий «Партизана» Алекс Ренфро перешел в «Зенит»
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании 33-летнего разыгрывающего Алекса Ренфро, который в минувшем сезоне выступал за «Партизан».
Обновлено в 04:40
Технологии
Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая
Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, 19 июня, о завершении разработки новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь», выступая в ходе заседания коллегии министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 11:29
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Общество
Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06