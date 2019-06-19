В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

с чего всё началось

Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Общество Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Футбол Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.

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Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Политика Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

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Происшествия Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области «В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.

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Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Происшествия ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.

Политика В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

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Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.