Политика

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
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с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении
 на сайте внешнеполитического ведомства.
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