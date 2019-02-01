Политика
В МИД России считают неотвратимой перспективой выход США из ДРСМДИнфорос 05:58
Рябков считает, что выход США из ДРСМД является неотвратимой перспективой. "Эта партия отыграна, в итоге американцы отбросят договор", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения.
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Думаю, что это неотвратимая перспектива и здесь не будет никаких отклонений от того, о чём заявлял президент Трамп, а также его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда он был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 04:10
с чего всё началось
"2 февраля США приостановят выполнения обязательств в рамках договора, это серьезный шаг, он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - рассказал Рябков в интервью телеканалу "России 24".Российская газета03:44
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