Политика

В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по ВенесуэлеRT на русском 08:54

Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МИДе заявили о проработке США сценария военного вторжения в Венесуэлу

РБК09:22

Захарова: Twitter удалил почти 2 тыс. аккаунтов в поддержку Мадуро

ТАСС09:45

В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по Венесуэле

RT на русском08:54

Захарова: США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле

Газета.Ru09:04

МИД России обвинил США в нарушении устава ООН из-за угроз Венесуэле

Rambler News Service08:58

США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле, — утверждает официальный представитель МИДа РФ Захарова

Эхо Москвы09:05

В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

Российская газета08:32
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова

Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Авто

В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai

Обновлено в 08:13
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей

Обновлено в 05:30
Интернет

В Skype появилась функция размытия фона

Обновлено в 06:17
Политика

В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»

Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Происшествия

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву»

На кадрах видно, как завязшую в снегу "Ниву" вытягивает верблюд.
Обновлено вчера в 23:28
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России

Обновлено в 09:19
Общество

В России подвели первые итоги проверок качества бензина

Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Авто

УАЗ «Пикап» получил расширенные комплектации

Обновлено в 03:45
Происшествия

Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие

Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Общество

В России появятся народные дорожные инспекторы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года

С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.
Обновлено в 04:05
Общество

В центре Москвы нашли клад из монет царской России

Клад из монет Российской империи рубежа XIX – XX веков обнаружен археологами при раскопках на Долгоруковской улице в центре Москвы, сообщает сайт столичного мэра.
Обновлено в 09:10
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Происшествия

Закрытый в горящей машине ребенок погиб в Калуге

Обновлено в 08:09
Авто

Bentley отзывает 207 автомобилей в России

У машин обнаружили проблемы с программным обеспечением и с креплением ремней ООО "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель британской компании Bentley, отзывает 207 автомобилей марок Continental и Mulsanne в России, об этом сообщает Росстандарт.
Обновлено в 07:51
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Наука

Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать

Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA

Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Авто

В России появится дизельный Audi Q8

Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Авто

Lada Vesta Sport начала поступать в полицейские участки

«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в МВД России.
Обновлено в 03:17
Авто

Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спорта»

Премьера новинки состоялась на открывшемся сегодня автосалоне в Чикаго. От «спорта» кроссоверу Cadillac XT5 досталась одна видимость.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма

Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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