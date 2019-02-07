В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по ВенесуэлеRT на русском 08:54

Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по Венесуэле

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Происшествия Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.

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