Политика
В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по ВенесуэлеRT на русском 08:54
Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова
Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан
Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Авто
В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai
Обновлено в 08:13
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 05:58
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона
Обновлено в 06:17
Политика
В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»
Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Происшествия
В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву»
На кадрах видно, как завязшую в снегу "Ниву" вытягивает верблюд.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России
Обновлено в 09:19
Общество
В России подвели первые итоги проверок качества бензина
Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Авто
УАЗ «Пикап» получил расширенные комплектации
Обновлено в 03:45
Происшествия
Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Общество
В России появятся народные дорожные инспекторы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Транспорт
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года
С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.
Обновлено в 04:05
Общество
В центре Москвы нашли клад из монет царской России
Клад из монет Российской империи рубежа XIX – XX веков обнаружен археологами при раскопках на Долгоруковской улице в центре Москвы, сообщает сайт столичного мэра.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Происшествия
Закрытый в горящей машине ребенок погиб в Калуге
Обновлено в 08:09
Авто
Bentley отзывает 207 автомобилей в России
У машин обнаружили проблемы с программным обеспечением и с креплением ремней ООО "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель британской компании Bentley, отзывает 207 автомобилей марок Continental и Mulsanne в России, об этом сообщает Росстандарт.
Обновлено в 07:51
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы
Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Наука
Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать
Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Авто
В России появится дизельный Audi Q8
Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Lada Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в МВД России.
Обновлено в 03:17
Авто
Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спорта»
Премьера новинки состоялась на открывшемся сегодня автосалоне в Чикаго. От «спорта» кроссоверу Cadillac XT5 досталась одна видимость.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59