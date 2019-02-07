Политика
В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по ВенесуэлеRT на русском 08:54
Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Невольно приходишь к выводу, очевидному в данной ситуации, что в Вашингтоне решение о применении силы принято, все остальное - не более чем операция прикрытия.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 11:02
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили до 8 апреля
Тверской районный суд Москвы продлил на два месяца срок заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина против Грудинина
Арбитражный суд Московской области отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:18
Авто
Bentley отзывает в России более 200 автомобилей
Обновлено в 09:31
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный
В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 10:16
Авто
Lada Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в МВД России.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Обновлено в 04:48
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Госдума поддержала ужесточение наказания за побег с места ДТП
В России в скором времени ужесточат наказание для водителей, скрывшихся с места серьезной аварии.
Обновлено в 09:08
Политика
Макрон отказался от выступления с Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия
Россия провела «частично успешное» тринадцатое испытание новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Происшествия
У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей
"Подготовлен и вскоре будет направлен в суд еще один гражданский иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму около полумиллиарда рублей, если быть более точным, - это 484 миллиона рублей", - сообщил в четверг, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Обновлено в 05:30
Происшествия
По делу Арашуковых проверят руководство СК по Карачаево-Черкесии
СК начал служебную проверку в Карачаево-Черкесии в рамках дела семьи Арашуковых, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 06:57
Авто
Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro
Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.
Обновлено в 04:57
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые оснащения
Обновлено в 05:49
Экономика
Выручка Christie’s за 2018 год составила $7 млрд
Выручка аукционного дома Christie’s за 2018 год составила £5,3 млрд или $7 млрд.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Горячем Ключе ввели режим ЧС после обрушения дороги
В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дороги в результате оползня.
Обновлено в 11:02
Общество
Студент пришел на сдачу зачета в костюме кота
Обновлено в 05:04
Общество
В России появятся народные дорожные инспекторы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных пенсий на 0,8%
В 2018 году реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,8%, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:46
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00