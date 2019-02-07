Политика

В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по ВенесуэлеRT на русском 08:54

Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Мария Захарова
Невольно приходишь к выводу, очевидному в данной ситуации, что в Вашингтоне решение о применении силы принято, все остальное - не более чем операция прикрытия.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 11:02

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В МИД России считают, что США уже решили применить силу в Венесуэле

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Захарова: угрозы военного вторжения США в Венесуэлу нарушают Устав ООН

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RT на русском08:54

В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

Российская газета08:32
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
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Обновлено в 04:36
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В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

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Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.
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Армия и оружие

В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия

Россия провела «частично успешное» тринадцатое испытание новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».
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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Происшествия

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"Подготовлен и вскоре будет направлен в суд еще один гражданский иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму около полумиллиарда рублей, если быть более точным, - это 484 миллиона рублей", - сообщил в четверг, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Выручка Christie’s за 2018 год составила $7 млрд

Выручка аукционного дома Christie’s за 2018 год составила £5,3 млрд или $7 млрд.
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В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дороги в результате оползня.
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Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
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Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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