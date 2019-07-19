Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17RT на русском 09:44

Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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В МИД рассказали о консультациях с Нидерландами по MH17

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости07:45

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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Газета.Ru11:34

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RT на русском09:44

Заместитель главы МИД России сообщил о ведении консультаций с Нидерландами по МН17

ТАСС07:25

В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17

РБК08:50

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URA.Ru08:01

Стало известно о секретных переговорах России с Нидерландами по MH17

Телеканал 360°09:26

Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17

Lenta.ru07:21
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