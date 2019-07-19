Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17RT на русском 09:44
Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.РИА Новости07:45
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