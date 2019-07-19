МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

с чего всё началось

Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Политика Петербургское приложение FaceApp назвали угрозой нацбезопасности США 17 июля лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обвинил российских разработчиков, что приложение может передавать данные американских граждан третьим лицам и тем самым представлять угрозу нацбезопасности США.

Шоу-бизнес Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.

Политика На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне Три гражданина России оказались на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Кино В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Политика Совет ЕС призвал РФ признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза по случаю 5-й годовщины трагедии в небе над Донбассом призвал Россию признать ответственность за крушение MH17.

Авто Объявлены цены на Lada Xray Cross с вариатором На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Происшествия В Греции зафиксировали землетрясение Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.

Кино Путин поздравил Ширвиндта с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Шоу-бизнес Фотография Лободы после концерта напугала поклонников Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят день рождения первенца на Карибах Веселая вечеринка в честь маленького Джорджа состоится 22 июля. Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям официально ушли в отпуск.

Космос Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.

Общество Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Гаджеты Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Политика СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Экономика Путин поручил предоставить малоимущим жилье Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.