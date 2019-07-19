Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении ГрузииАктуальные Новости 05:59
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
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с чего всё началось
Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.РИА Новости03:58
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