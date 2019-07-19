Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

с чего всё началось

По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".

В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии

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