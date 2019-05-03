Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в МинскеТАСС 01:24
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев
Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году заработал 8,5 млн рублей против 7,8 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 05:54
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Происшествия
Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Наука
Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе
Для эксперимента ученые купили пакеты из биоразлагаемого пластика в местных розничных магазинах, разрезали их на полоски размером 15 на 25 миллиметров и уложили в полиэтиленовые сетки высокой плотности с размером ячеек один миллиметр.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Культура
Печкин стал добрым в новой серии «Простоквашино»
Обновлено в 03:26
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ
В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Космос
«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов
Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Здоровье
20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории
«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
Обновлено в 01:39
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27