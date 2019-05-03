В МИД России прокомментировали смену посла в МинскеТАСС 01:24

Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском.

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

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