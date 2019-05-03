Политика

В МИД России прокомментировали смену посла в МинскеТАСС 01:24

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
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Григорий Карасин
Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском.
— Григорий Карасин, российский дипломатВзгляд.ру 02:40

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МИД РФ: смена посла в Белоруссии не означает кризис в отношениях

Коммерсантъ03:00

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Смена посла России в Белоруссии не означает кризис в отношениях, заявил зам.главы российского МИДа Григорий Карасин

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В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

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Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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