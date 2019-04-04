Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и СталинеRT на русском 05:23
Как отмечал генсек НАТО, «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать. Он указал, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя победить диалогом».
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У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРосбалт вчера в 14:30
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