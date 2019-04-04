В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и СталинеRT на русском 05:23

У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.

Как отмечал генсек НАТО, «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать. Он указал, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя победить диалогом».

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