Политика

Помпео отменил часть визита в РоссиюВедомости 00:36

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.
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Сергей Рябков
Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28

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