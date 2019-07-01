Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцев

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