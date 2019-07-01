Политика

В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцевИзвестия 09:01

Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко

ТАСС14:22

Госдеп отказался комментировать возможность обмена заключенными с Россией

РИА Новости15:13

Россия предложила США сделку по летчику Ярошенко

Телеканал 360°09:13

МИД объяснил отказ от обмена Ярошенко на обвиненного в шпионаже Уилана

РБК11:22

МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Коммерсантъ09:09

РФ призвала США обменять Ярошенко на кого-либо из осужденных в России американцев

Интерфакс08:47

Россия призвала США обменять летчика Ярошенко

Lenta.ru08:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия

В Чечне полицейского зарезали на посту

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше

Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Происшествия

СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Политика

Представитель Зеленского: шеф офиса президента выразил личное мнение о языке в Донбассе

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать как личную его позицию.
Обновлено в 17:23
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой

Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Кино

Джордж Мартин высказался о фанатах «Игры престолов»

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о фанатах сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Футбол

«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»

Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика».
Обновлено в 16:17
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Футбол

Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован

Обновлено в 16:37
Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Космос

Редкие серебристые облака смогут увидеть ночью нижегородцы

Обновлено в 12:49
Общество

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
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Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
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