Политика
В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцевИзвестия 09:01
Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия
В Чечне полицейского зарезали на посту
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Общество
Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора
Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше
Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Происшествия
СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве
Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Политика
Представитель Зеленского: шеф офиса президента выразил личное мнение о языке в Донбассе
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать как личную его позицию.
Обновлено в 17:23
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой
Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Кино
Джордж Мартин высказался о фанатах «Игры престолов»
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о фанатах сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Футбол
«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»
Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика».
Обновлено в 16:17
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Экономика
Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов
Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Космос
Редкие серебристые облака смогут увидеть ночью нижегородцы
Обновлено в 12:49
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51