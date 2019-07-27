Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенциюТАСС вчера в 16:06
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Космос
На Байконуре началась стыковка «грузовика» «Прогресс» с ракетой «Союз»
Обновлено 25 июля в 12:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать от поклонников 11-месячную дочь
Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам в Instagram лицо своей 11-месячной дочери крупным планом.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Американец подцепил поедающего мозг паразита в аквапарке и умер
Американец Эдди Грей заразился редким паразитом в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова: «Я не гонюсь за деньгами»
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций
Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Происшествия
В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец
В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.
Обновлено в 00:56
Политика
Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Кондитеры предупредили о рисках повышения НДС на пальмовое масло
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
СК показал обыск в доме экс-главы правительства Астраханской области
Бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова следователи задержали в пятницу, 26 июля.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47