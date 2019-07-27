Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенциюТАСС вчера в 16:06
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Наука
Найдена ещё одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51
Спорт
Сборная России пробилась на чемпионат мира по пляжному футболу
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
В Петербурге в День ВМФ полностью перекроют участок КАД
Обновлено в 03:57
Футбол
«Реал» решил не продавать Хамеса
Стоит отметить, что Родригес пополнил в "Реал" в 2014 году. Ранее нападающий "Реала" получил травму в матче с "Атлетико".
Обновлено в 02:22
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Атомную подлодку «Хабаровск» спустят на воду до конца года
Атомная подлодка «Хабаровск» будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Здоровье
В Барнауле превышен предельный уровень задымления. Мэрия моет деревья
В связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков в Барнауле моют деревья.
Обновлено в 02:49
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло
Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom
Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Авто
Названы самые популярные бонусы при покупке автомобиля
Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных бонусах при покупке машины.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45