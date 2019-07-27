Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенциюТАСС вчера в 16:06

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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