Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Политика Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Экономика Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).

Происшествия В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец В районе пересечения улиц Дзержинского и Вагнера при съезде с моста автокран протаранил три маршрутки, стоявшие на остановке.

Общество Названы десять самых позорных грамматических ошибок Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».

Музыка Хор РГУ выступит на фестивале православного пения на острове Валаам Молодежный хор Рязанского государственного университета имени Есенина выступит на Свято-Владимирском фестивале православного пения «Просветитель», который пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля 2019 года.

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Происшествия По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Происшествия В Астраханской области задержали бывшего главу правительства Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Общество Жара в Европе побила все рекорды Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Армия и оружие В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.