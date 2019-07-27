Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенциюТАСС вчера в 16:06
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика
Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров
По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
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Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
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Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз
Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец
В районе пересечения улиц Дзержинского и Вагнера при съезде с моста автокран протаранил три маршрутки, стоявшие на остановке.
Обновлено в 00:32
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:45
Музыка
Хор РГУ выступит на фестивале православного пения на острове Валаам
Молодежный хор Рязанского государственного университета имени Есенина выступит на Свято-Владимирском фестивале православного пения «Просветитель», который пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках
В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
Обновлено 25 июля в 21:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.
Обновлено в 02:11
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 02:58
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32