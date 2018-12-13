Политика

В МИД России пообещали зеркальный ответ на санкции Литвы
Rambler News Service
05:53

Россия зеркально ответит на санкции Литвы, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, в результате которого три судна ВМС Украины вместе с экипажами были задержаны за нарушение российской государственной границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Rambler News Service05:53
Мария Захарова
Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ.
— Мария Захарова, российский дипломатИнтерфакс 03:34
с чего всё началось

Захарова пообещала зеркальный ответ на санкции Литвы в адрес РФ

Россия зеркально ответит на односторонние санкции, введенные Литвой после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс03:34

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Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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