В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 05:35

С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать.

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В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

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