Политика

В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 05:35

Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Читать в источнике
Сергей Рябков
С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 05:41

Подробнее о событии

В МИД приветствовали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

РИА Новости07:27

РФ настаивает на выводе ядерного оружия США с территорий других стран

Российская газета06:15

В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

RT на русском05:35

Москва ответила на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Ведомости06:09

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Интерфакс05:41

Рябков: Россия надеется на участие Израиля в конференции по созданию зоны свободной от ОМУ

ТАСС07:11

Недопущение ядерной войны: МИД РФ прокомментировал молчание США

Вести.Ru05:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт

Обновлено в 12:19
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
Политика

Суд в Киеве рассмотрит иск о запрете Порошенко на выезд из страны

В Киеве окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 12:23
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Транспорт

ЦОДД: число выезжающих за город машин выросло на 15%

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опубликовал данные, согласно которым в апреле из Москвы по пятницам стало выезжать на 15% машин больше, чем в марте.
Обновлено в 10:29
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство финансов США.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Обновлено в 07:27
Политика

Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики

Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Кино

Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Авто

Составлен список популярных автомобилей на вторичном рынке России

На втором месте по популярности оказались кроссоверы и внедорожники, показатель которых составил 92 912 реализованных единиц, спрос упал на 2%. Тройку лидеров замыкают легковые автомобили малого класса по европейской классификации, подержанные модели B-сегмента перепродали в марте этого года 83 129 раз.
Обновлено в 00:18
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 10:42
Футбол

Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Футбол

Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара», который пройдет 28 апреля, отметил, что красно-синие рассчитывают на победу, но просто не будет.
Обновлено в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное