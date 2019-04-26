Политика
В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 05:35
Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 05:41
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