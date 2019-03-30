В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциямиRT на русском 16:23

с чего всё началось

Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.

Попытки запугать Москву ограничительными мерами за легитимное сотрудничество с Каракасом выглядят нелепо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в США высказались против присутствия российских военных в Венесуэле и пригрозили новыми санкциями.

В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

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Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

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Технологии Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.