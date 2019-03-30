Политика

В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциямиRT на русском 16:23

Попытки запугать Москву ограничительными мерами за легитимное сотрудничество с Каракасом выглядят нелепо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в США высказались против присутствия российских военных в Венесуэле и пригрозили новыми санкциями.
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Мария Захарова
Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 14:18
с чего всё началось
Захарова отметила
, что своими заявлениями по поводу свержения Мадуро Вашингтон не только подставил своих союзников в Западной Европе и Латинской Америке, вслед за Америкой признавших лидера оппозиции Хуана Гуаидо "временным президентом", лишив себя дипломатического маневра.
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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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