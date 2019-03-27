Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»REGNUM вчера в 16:41

Представитель МИД добавила, что «хаотичные шаги и непредсказуемое поведение» Соединённых Штатов приближают мировой беспорядок. Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
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Мария Захарова
Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 17:58

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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