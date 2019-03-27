Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»REGNUM вчера в 16:41
Представитель МИД добавила, что «хаотичные шаги и непредсказуемое поведение» Соединённых Штатов приближают мировой беспорядок. Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
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Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 17:58
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Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Комсомольская правдавчера в 16:15
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Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
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