Политика
RT на русскомВ МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы. Отмечается, что Джонсон находится в стоп-листе в ответ на включение туда представителей России.
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Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 06:01
с чего всё началось
На официальном сайте Рона Джонсона появилось обращение, в котором сенатор утверждает, что «российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним усердием».Телеканал 360°07:52
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