с чего всё началось

Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы. Отмечается, что Джонсон находится в стоп-листе в ответ на включение туда представителей России.

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

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