Политика
Газета.RuВ российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости". В ведомстве уточнили, что такая мера связана аналогичными мерами американской стороны в отношении некоторых российских граждан.
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Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Армия и оружие
Военную полицию РФ заметили у турецкого наблюдательного поста в Сирии
Российская военная полиция была замечена у турецкого наблюдательного поста на севере сирийской провинции Хама, сообщает Al-Masdar News.
News.ru вчера в 08:59
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге
Из квартиры реконструктора были изъяты патроны, штык-ножи, охолощенные винтовки, пулемет, а также каски времен Великой Отечественной Войны.
Gazeta.SPb 04:21
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Космос
Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто
Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Происшествия
Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие
Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.
REGNUM 04:11
Технологии
В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД»
Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.
Ferra 02:00
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Шоу-бизнес
Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии
StarHit.ru 04:25
Игры
Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Происшествия
Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru 03:50
Политика
ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов
Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
Армения откроет «ворота» в Африку через Эфиопию
Армения до конца текущего года откроет посольство в Эфиопии и активизирует дипломатию на африканском направлении в целом.
Евразия Daily 03:42
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32