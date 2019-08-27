Политика

Газета.RuГазета.RuВ российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости". В ведомстве уточнили, что такая мера связана аналогичными мерами американской стороны в отношении некоторых российских граждан.
Читать в источнике
Комментировать227

Подробнее о событии

Заявивший об отказе в российской визе сенатор США оказался в стоп-листе

РБК04:03

Косачев заявил, что не знает о цели поездки сенатора Джонсона в Россию

ТАСС03:51

Американский сенатор сообщил об отказе выдать ему визу для въезда в Россию

Эхо Москвы03:03

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

RT на русском02:59

Россия раскрыла причину недопуска в страну американского сенатора

Lenta.ru03:56

Сенатор Джонсон продемонстрировал имперское мышление, считает эксперт

РИА Новости03:51

Дипломаты сообщили, что сенатор Джонсон не обращался за визой РФ

Интерфаксвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Общество

Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Армия и оружие

Военную полицию РФ заметили у турецкого наблюдательного поста в Сирии

Российская военная полиция была замечена у турецкого наблюдательного поста на севере сирийской провинции Хама, сообщает Al-Masdar News.
News.ru вчера в 08:59
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

RT на русском 04:28
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье

Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
Происшествия

В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге

Из квартиры реконструктора были изъяты патроны, штык-ножи, охолощенные винтовки, пулемет, а также каски времен Великой Отечественной Войны.
Gazeta.SPb 04:21
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Космос

Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто

Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Музыка

Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Происшествия

Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие

Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.
REGNUM 04:11
Технологии

В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД»

Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.
Ferra 02:00
Здоровье

Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Шоу-бизнес

Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии

StarHit.ru 04:25
Игры

Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября

Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Происшествия

Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули

В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru 03:50
Политика

ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов

Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика

Армения откроет «ворота» в Африку через Эфиопию

Армения до конца текущего года откроет посольство в Эфиопии и активизирует дипломатию на африканском направлении в целом.
Евразия Daily 03:42
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Экономика

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Армия и оружие

Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО

В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное