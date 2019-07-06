Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию КремлюRT на русском 06:10
Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля». В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками.
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Авто
Автомобили Datsun подорожали в России
Обновлено в 02:12
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Спорт
Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»
Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Боккетти
Обновлено в 07:19
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Политика
Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга
Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика
В России запустят конкурс поддержки молодых педагогов
В линейке проектов, развиваемых АНО «Россия — страна возможностей», появится конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных
Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80
Аппарат достаточно успешно начал продаваться, а следовательно, компания Samsung решила сделать обратный жест – выпустить эксклюзивную версию, посвященную этой группе.
Обновлено в 02:09
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
По данным мэра, при взрыве погибли три человека - женщина и двое детей. Еще четыре человека доставлены в больницу.
Обновлено в 10:57
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Общество
Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи
Облачившись в красный пиджак, Любовь Соболь отнесла собранные за неё подписи в Московский Городской Избирком.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Интер» сделал предложение Алвесу
Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Найденное на Куршской косе тело девочки опознали
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Космос
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 04:57
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57