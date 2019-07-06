Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию КремлюRT на русском 06:10

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля». В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками.
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В США хотят навредить результатам встречи Путина и Трампа, считают в МИДе

Газета.Ru06:21

В МИДе отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

Известия06:57

В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России

РИА Новости06:34

МИД назвал неадекватной американскую концепцию противодействия России

РБК06:29

МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа

ТАСС06:26

США представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля»

RT на русском07:45

США представили «Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля»

News.ru09:32
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Авто

Автомобили Datsun подорожали в России

Обновлено в 02:12
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Спорт

Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»

Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

«Спартак» официально объявил об уходе Боккетти

Обновлено в 07:19
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:43
Политика

Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга

Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Политика

В России запустят конкурс поддержки молодых педагогов

В линейке проектов, развиваемых АНО «Россия — страна возможностей», появится конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных

Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80

Аппарат достаточно успешно начал продаваться, а следовательно, компания Samsung решила сделать обратный жест – выпустить эксклюзивную версию, посвященную этой группе.
Обновлено в 02:09
Политика

Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

По данным мэра, при взрыве погибли три человека - женщина и двое детей. Еще четыре человека доставлены в больницу.
Обновлено в 10:57
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Общество

Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи

Облачившись в красный пиджак, Любовь Соболь отнесла собранные за неё подписи в Московский Городской Избирком.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Интер» сделал предложение Алвесу

Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Найденное на Куршской косе тело девочки опознали

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Космос

В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 04:57
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
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