Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля». В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками.

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

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