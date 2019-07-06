Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию КремлюRT на русском 06:10

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля». В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками.
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В МИДе отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

Известия06:57

МИД назвал неадекватной американскую концепцию противодействия России

РБК06:29

В США представили Концепцию по противодействию Кремлю

ТАССвчера в 23:40

В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России

РИА Новости06:34

МИД РФ: Вашингтон стремится ещё больше разрушить отношения с Россией

News.ru06:31

В США хотят навредить результатам встречи Путина и Трампа, считают в МИДе

Газета.Ru06:21

США представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля»

RT на русском07:45
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Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Баскетбол

Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 06:27
Футбол

«Ромб будет всегда в моем сердце». Боккетти попрощался со «Спартаком»

Защитник Сальваторе Боккетти написал прощальное обращение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 07:28
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Oppo выпустит новую линейку смартфонов Enco

Обновлено в 03:53
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Экономика

ЦБ рассказал о новом виде мошенничества через банкоматы

Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Музыка

Лещенко считает, что Нидерландам невыгодно проводить «Евровидение-2020»

Известный певец Лев Лещенко считает, что Нидерландам в экономическом плане просто невыгодно проведение "Евровидения-2020".
Обновлено вчера в 11:24
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Обновлено в 07:54
Общество

Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного

С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено в 02:31
Футбол

Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените»

Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.
Обновлено в 07:41
Спорт

Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве

Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Обновлено в 05:21
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