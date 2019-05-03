В МИД России оценили возможность новой встречи в нормандском форматеRT на русском 02:12

Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что о подготовке встречи в нормандском формате по Украине нужно думать после инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

В МИД России оценили возможность новой встречи в нормандском формате

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