Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность встречи в нормандском форматеАктуальные Новости 03:57

Чиновник отметил, о ней пока рано говорить, нужно подождать инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Победитель президентской гонки в Украине Владимир Зеленский ранее говорил о своём согласии провести встречу «нормандской четвёрки», то есть с лидерами России, Германии и Франции.
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Григорий Карасин
Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.
— Григорий Карасин, российский дипломатГазета.Ru 01:39

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