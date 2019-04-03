Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГИзвестия 06:40

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
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Йенс Столтенберг
У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРосбалт вчера в 14:30

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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