В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГИзвестия 06:40

У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.

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В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

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