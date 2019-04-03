Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГИзвестия 06:40
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Читать в источнике
Оценить128
У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРосбалт вчера в 14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Экономика
Акции «Группы Черкизово» обвалились ниже цены планируемого re-IPO
Акции ПАО "Группа Черкизово" утром в четверг откатились в отсутствие новостей ниже цены планируемого через неделю re-IPO на Московской бирже.
Обновлено в 03:48
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Кино
Названа дата прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:39
Общество
Представитель РПЦ назвал причину превращения мальчиков в девочек
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал малодетность «бичом, который мальчиков превращает в девочек».
Обновлено в 06:50
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ
Больше всех на выплаты агентам потратил «Ливерпуль» — £43,8 млн.
Обновлено в 07:47
Футбол
Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»
Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Политика
Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость
Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК
Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий четырех председателей территориальных избирательных комиссий - в Лотошине, Рошале, Жуковском и Балашихе, сообщил РИАМО глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Медики назвали основные причины отрыва тромба
Российские ученые назвали ключевые причины отрыва тромба, которые часто приводят к смерти.
Обновлено в 07:35
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55