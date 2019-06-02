МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54

с чего всё началось

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

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