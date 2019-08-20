Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракетыRT на русском 02:53
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Минтруд назвал незаконным штраф сотрудников за курение
Ранее Минздрав предложил нанимателям ввести штраф или поощрения для сотрудников на основе того, курит работник или нет.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Космос
Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней
100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Киберспорт
Ori and the Blind Forest выйдет на Switch 27 сентября
Обновлено вчера в 18:57
Культура
Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов
«Apple выделила более 6 миллиардов долларов на оригинальные шоу и фильмы в преддверии запуска своего нового сервиса потокового видео, огромный бюджет, нацеленный на то, чтобы догнать Netflix, Disney и HBO, принадлежащее AT & T», — отмечает издание.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Исследователи предполагают, что подземелье вырыли во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 02:45
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено 18 августа в 06:11
Экономика
«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»
Группа "Тинькофф" отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году.
Обновлено в 04:01
Политика
Беглов пообещал Петербургу семь станций метро за пять лет
Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Обновлено вчера в 02:14
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности бессонницы
Обновлено в 01:36
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Политика
В США готовят расследование против крупных технологических компаний
Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.
Обновлено в 00:58