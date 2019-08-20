Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракетыГазета.Ru 05:20
В настоящее время последним сдерживающим гонку вооружений документом остается СНВ-3. В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве считают, что США заранее готовились к слому договора.
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Политика
Правительственный самолёт РФ сопровождали швейцарские истребители
В понедельник, 19 августа, самолёт российской делегации, которая будет освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой.
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В случае запечатлённой структуры планетарная туманность получила форму двух «призрачных» областей, в составе которых наблюдаются тусклые и более яркие зоны.
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В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
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Политика
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Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
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Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года
«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.
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Армия и оружие
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Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
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Происшествия
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Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
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Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс
Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию
Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что уголовные дела против экс-президента Украины Петра Порошенко могут стать основанием для длительного тюремного заключения, либо причиной для эмиграции.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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Общество
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Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
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Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
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В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
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Общество
В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Общество
Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.
Обновлено в 05:25