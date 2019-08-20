Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракетыГазета.Ru 05:20

В настоящее время последним сдерживающим гонку вооружений документом остается СНВ-3. В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве считают, что США заранее готовились к слому договора.
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