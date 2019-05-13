Политика

Помпео отменил часть визита в РоссиюВедомости 00:36

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.
Читать в источнике
Сергей Рябков
Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28

Подробнее о событии

Замглавы МИД РФ Рябков нанесет визит в Венесуэлу

Интерфакс03:51

МИД России объяснил отказ Помпео от визита в Москву

РБК04:28

МИД РФ объяснил отмену визита Помпео в Москву изменением графика госсекретаря США

Коммерсантъ04:11

Эксперт оценил отмену визита Помпео в Москву

РИА Новости04:52

В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву

Комсомольская правда05:44

Помпео сократил программу визита в Россию

RT на русском05:26

Захарова заявила, что программа переговоров Лаврова с Помпео в Сочи 14 мая не изменилась

ТАСС04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Обнаружена связь между аутизмом и загрязнением воздуха

Связь между загрязнение воздуха и развитием аутизма обнаружили канадские ученые в рамках пятилетнего исследования.
Обновлено 10 мая в 13:31
Политика

Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель

В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 03:44
Экономика

Вадим Сосков соберет деньги НПФ в ГПБ-УА

Вадим Сосков соберет деньги НПФ в ГПБ-УА «Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА) усиливает направление по работе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Подрезали крылья: отменён второй за сутки рейс SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» отменила вылет самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был ночью 13 мая выполнять рейс до Челябинска.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика

Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского

Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Экономика

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%

Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Общество

Упрощается порядок назначения пенсий

Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Происшествия

Маршрутка с пассажирами врезалась в электроподстанцию

Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное