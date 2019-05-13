Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в МосквуИзвестия 03:57
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика. Об этом дипломат сообщил в понедельник, 13 мая, «РИА Новости».
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Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28
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