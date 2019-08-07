Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.

с чего всё началось

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей. Об этом информирует газета «Известия». Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы ещё в 2014 году.

В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

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