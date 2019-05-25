Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на БутинуRT на русском 02:39

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Он пояснил, что речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор.
РИА Новости02:05

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Замглавы МИД РФ исключил обмен Бутиной на Уилана

Коммерсантъ02:28

В Москве исключают возможность обмена американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину

Эхо Москвы03:30

Рябков исключил обмен Уилана на Бутину из-за отсутствия приговора

РБК03:13

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

RT на русском02:39

МИД России исключил обмен Уилана на Бутину

Газета.Ru07:17

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

РИА Новости02:05

В МИДе РФ исключили обмен Уилана на Бутину

Говорит Москва02:25
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Обновлено вчера в 22:12
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В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое

Для сравнения, в апреле 2018-го российский автопарк пополнился всего 12-ю электрокарами.
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25-летнего сотрудника ППС, на которого вчера, 24 мая, напали неизвестные и ранили его же собственным табельным оружием, перевезут в московскую клинику.
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Происшествия

К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей

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Американские курсанты провели тест-драйв танка Т-64

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Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Обновлено вчера в 14:59
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Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
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СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград

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Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
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Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
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17-летняя фигуристка рассказала о своих увлечениях и призналась, что нашла лучшее место на планете.
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Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
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