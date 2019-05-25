В МИД России исключили возможность обмена Уилана на БутинуRT на русском 02:39

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Он пояснил, что речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор.

с чего всё началось

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

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