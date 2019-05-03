В МИД РФ прокомментировали возможность встречи в нормандском форматеАктуальные Новости 03:57

Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Чиновник отметил, о ней пока рано говорить, нужно подождать инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Победитель президентской гонки в Украине Владимир Зеленский ранее говорил о своём согласии провести встречу «нормандской четвёрки», то есть с лидерами России, Германии и Франции.

В МИД РФ прокомментировали возможность встречи в нормандском формате

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