Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность возвращения российской стороны в G8, передает корреспондент The Moscow Post. Мария Захарова заявила "Говорит Москва", что должны быть сформированы предложения, если предложения есть, и переданы России на рассмотрение.

В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8

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