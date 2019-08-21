Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8The Moscow Post 06:57

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность возвращения российской стороны в G8, передает корреспондент The Moscow Post. Мария Захарова заявила "Говорит Москва", что должны быть сформированы предложения, если предложения есть, и переданы России на рассмотрение.
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с чего всё началось

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Говорит Москва05:46

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Захарова: обсуждения формата G8 должны вестись в профессиональной сфере

ТАСС06:43

В МИД прокомментировали заявления о возвращении России в G8

RT на русском09:01

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

РБК07:08

МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7

РИА Новости06:53

Захарова прокомментировала предложение пригласить Россию на саммит G8

URA.Ru06:39

Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7

Lenta.ru06:22

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Говорит Москва05:46
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Обновлено в 16:56
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Футбол

Рибери был рад подписать контракт с «Фиорентиной»

Обновлено в 16:05
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix

В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 11:27
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Авто

Показаны изображения среднемоторного гиперкара Porsche 988 Vision

Porsche 988 Vision, созданный независимыми дизайнерами, показывает, как может выглядеть новый суперкар от Porsche.
Обновлено в 14:01
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом

Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено в 16:32
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Наука

Синтезирована новая форма углерода

Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

Обновлено в 16:34
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Кино

Актриса Александра Назарова скончалась

Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:19
Общество

Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»

Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Общество

Подмосковные власти начали ликвидировать стихийные свалки в Пушкино

Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний

США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:02
Наука

В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Политика

Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Футбол

Агент Дембеле: «1000 процентов, что Усман останется в „Барсе“»

Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщил, что футболист не намерен покидать каталонский клуб.
Обновлено вчера в 17:10
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