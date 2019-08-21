Политика

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»РБК 07:08

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
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с чего всё началось

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Говорит Москва05:46

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала предложение пригласить Россию на саммит G8

URA.Ru06:39

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

RT на русском06:22

МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7

РИА Новости06:53

Захарова: обсуждения формата G8 должны вестись в профессиональной сфере

ТАСС06:43

Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7

Lenta.ru06:22

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

РБК07:08

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Говорит Москва05:46
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Экономика

Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля

Ранее сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. т, по сравнению с тем же месяцем 2018 года.
Обновлено в 07:54
Политика

Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Политика

Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник

Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку

11-летний житель станицы Мечётинской с открытым переломом руки поступил в зерноградскую больницу.
Обновлено в 05:08
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Десятки пассажиров пострадали при падении лайнера в воздушную яму

Обновлено в 06:01
Здоровье

Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь

Еще одной вредной привычкой специалисты называют ежедневный и долгий душ.
Обновлено в 00:20
Хоккей

Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» с «Олимпиакосом»

Обновлено вчера в 06:39
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци

Шоумен Максим Галкин показал в инстаграме новое семейное видео с 5-летним сыном от певицы Аллы Пугачевой Гарри.
Обновлено в 05:31
Киберспорт

Virtus.pro вылетела с The International 2019

Обновлено в 06:59
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Футбол

Пепе хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом»

Идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу Европы и добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.
Обновлено в 02:32
Футбол

Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Обновлено в 06:00
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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