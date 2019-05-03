В МИД РФ прокомментировали смену посла в МинскеИзвестия 01:14

Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском.

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин 3 мая.

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

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