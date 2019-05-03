Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в МинскеИзвестия 01:14
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин 3 мая.
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Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Авто
Из-за «дизельного скандала» концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро
Как сообщает n-TV со ссылкой на отчетность Volkswagen, только в первые три месяца скандала на судебные разбирательства в Америке компания потратила 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая
Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко
Обновлено вчера в 16:20
Космос
Blue Origin Безоса успешно испытала свою суборбитальную ракету
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось
Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Командир 46-го батальона ВСУ «Донбасс» сообщил о захвате территорий в ЛНР
Командир батальона ВСУ "Донбасс" Власенко сообщил о якобы успешно проведенной операции в районе Новозвановки в ЛНР.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прошел медицинское обследование
Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
Обновлено в 01:49
Авто
Внедорожный Kia XCeed рассекретили до презентации
Официальная презентация нового Kia XCeed должна состояться уже в ближайшее время. Цены на автомобиль пока не объявлены.
Обновлено 01 мая в 23:42
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено в 00:49
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14