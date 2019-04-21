Политика
В МИД РФ прокомментировали результаты выборов президента УкраиныАргументы и Факты 14:19
Статс-секретарь замминистра считает, что граждане проголосовали за перемены в стране Данные экзитполов на президентских выборах на Украине показали, что граждане проголосовали за перемены в стране, считает статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
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Обновлено в 17:51
Гаджеты
Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае
Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
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У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
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ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
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Обновлено 19 апреля в 04:37
Шоу-бизнес
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Обновлено в 13:00
Происшествия
Военный подорвался на гранате в Туле
В Туле военнослужащий подорвался на гранате.
Обновлено в 20:18
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
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Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Общество
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Обновлено в 19:43
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено в 13:31
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Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
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Обновлено в 16:09
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Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
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Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47