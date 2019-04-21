Политика

В МИД РФ прокомментировали результаты выборов президента УкраиныАргументы и Факты 14:19

Статс-секретарь замминистра считает, что граждане проголосовали за перемены в стране Данные экзитполов на президентских выборах на Украине показали, что граждане проголосовали за перемены в стране, считает статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
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МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

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В МИД РФ прокомментировали данные экзитпола на выборах на Украине

Известия14:01

МИД России назвал выборы на Украине «голосованием за перемены»

Говорит Москва13:59

МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

РБК13:57

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Lenta.ru13:55

МИД прокомментировал результаты выборов на Украине

Московский Комсомолец13:48

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

Вести.Ru14:00
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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