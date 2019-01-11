Политика

В МИД РФ подтвердили предъявление Уилану обвинения в шпионаже
Экономика сегодня
05:01

Министерство внутренних дел России подтвердило, что задержанному в РФ иностранцу Полу Уилану, который имеет гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже. Сообщается, что на данный момент Уилан содержится в следственном изоляторе «Лефортово».
Экономика сегодня05:01
Мария Захарова
Хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет. Материалов много на этот счет, есть откровенные спекуляции и фейки. Но сейчас я озвучила официальную российскую позицию.
— Мария Захарова, российский дипломатИнфо24 04:48

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Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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